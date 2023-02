Saúde Silicone no peito: o que pode e o que não pode após cirurgia

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Qualquer mulher sabe da importância de ser totalmente capaz de realizar as tarefas do dia a dia sem necessitar de ajuda. Foto: Reprodução Qualquer mulher sabe da importância de ser totalmente capaz de realizar as tarefas do dia a dia sem necessitar de ajuda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O implante de próteses mamárias é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil, perdendo apenas para a lipoaspiração. De acordo com estudos divulgados pelas Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps) e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos são feitos no País, sendo que 319 mil próteses de silicone são colocadas anualmente por aqui. Esse dado faz com que o Brasil fique atrás apenas dos Estados Unidos no ranking internacional das cirurgias plásticas.

Qualquer mulher sabe da importância de ser totalmente capaz de realizar as tarefas do dia a dia sem necessitar de ajuda, inclusive tarefas básicas como pentear os cabelos, escovar os dentes e até mesmo tomar banho, que podem ser afetadas num pós-operatório de implante de silicone tradicional.

Todo o processo de prevenção acontece ainda no hospital, e o direto do Centro Nacional – Cirurgia Plástica, Arnaldo Korn, explica: “o paciente recebe anestesia local e sedação. Depois disso, o tempo de internação é de, aproximadamente, cinco horas e o de repouso pós-cirurgia dura cerca de quatro dias”.

Em seguida, é necessário que paciente mantenha todos os curativos, utilize apenas remédios prescritos pelos médicos, não realize esforços e poupe-se de movimentos bruscos. Esses simples cuidados ajudam a acelerar a recuperação e também a garantir que o resultado do procedimento não seja afetado. “É preciso considerar também que, para que o resultado corresponda ao esperado, os cuidados com o pós-operatório devem ser mantidos cuidadosamente e vistos como essenciais para a satisfação do paciente. Se esses cuidados não forem bem-feitos, isso influenciará diretamente no resultado da cirurgia”, destaca Korn.

Além de todos os cuidados já mencionados, pacientes que realizam este tipo de procedimento estético em períodos mais quentes como o verão precisam redobrar o cuidado. Arnaldo Korn explica “por ser um período de alta temperatura e exposição ao sol, é preciso redobrar os cuidados no pós-operatório para não causar desconforto e inchaço”.

Outro ponto destacado pelo diretor é a importância do auxílio de profissionais. “Nessa etapa, assim como no pré-operatório, existe um trabalho multidisciplinar, que envolve profissionais de outras áreas da saúde, como nutricionistas”, revela o diretor. Manter a alimentação adequada, principalmente nos primeiros dias, evita a retenção de líquidos e até mesmo ajuda na cicatrização, já que alguns alimentos podem interferir e tornar esse processo mais difícil. Dessa forma, é importantíssimo ter o acompanhamento de profissionais especializados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/silicone-no-peito-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-apos-cirurgia/

Silicone no peito: o que pode e o que não pode após cirurgia