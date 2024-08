Brasil Silvio Santos já foi enredo de escola de samba; relembre como foi

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Na ocasião, ele foi homenageado pela escola de samba Tradição, que contou a trajetória do apresentador

Apesar de muitos não saberem, o apresentador Silvio Santos, morto nesse sábado (17) aos 93 anos, já foi enredo de escola de samba em 2001, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele foi homenageado pela escola de samba Tradição, que contou a trajetória do apresentador e incluiu diversos de seus programas de sucesso na composição do samba-enredo.

Além de Silvio, a passagem da agremiação pela Sapucaí ainda trouxe figuras como Hebe Camargo e Gugu, que já faleceram, e Ratinho, que segue na emissora. O desfile ainda foi narrado pela também falecida Glória Maria e o jornalista Cléber Machado, agora também locutor do SBT.

“Não sei se mereço essa homenagem, mas sei que vocês cariocas, nós cariocas, somos sempre muito brincalhões, muito acolhedores, muito generosos e talvez eu esteja recebendo uma parte de tudo isso. A todos vocês cariocas, os meus conterrâneos, muito obrigado do fundo do coração”, mencionou na ocasião.

No Carnaval deste ano, o SBT exibiu o desfile de 2001 de surpresa. O jornal noturno da casa, o SBT Brasil, acabou encerrando mais cedo e cedeu espaço ao desfile que aconteceu há 23 anos. Ao ser exibido com o crédito “imagens da internet”, a exibição surpresa ainda gerou repercussões no X, o antigo Twitter.

2024-08-17