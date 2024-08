Brasil Morte de Silvio Santos: em nota, Globo se despede de um dos “maiores expoentes” da comunicação

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Silvio Santos morreu aos 93 anos em São Paulo neste sábado Foto: Divulgação/SBT Apresentador disse que acredita na cigana. (Crédito: Reprodução) Foto: Divulgação/SBT

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A TV Globo lamentou, em nota divulgada à imprensa neste sábado (17), a morte do apresentador Silvio Santos, dono do SBT.

“Na manhã deste sábado, dia 17 de agosto, a Globo divulgou nota de pesar pela morte do apresentador Silvio Santos: “O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo que fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e aos fãs”.

Mais cedo, nas redes sociais, a emissora carioca havia repercutido a morte de Silvio com uma homenagem ao comunicador. Ao publicar uma foto do dono do SBT em seu programa, a TV Globo escreveu: “Uma homenagem da TV Globo a Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do Brasil, que faleceu hoje aos 93 anos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/morte-de-silvio-santos-em-nota-globo-se-despede-de-um-dos-maiores-expoentes-da-comunicacao/

Morte de Silvio Santos: em nota, Globo se despede de um dos “maiores expoentes” da comunicação

2024-08-17