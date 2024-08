Grêmio Na Serra Gaúcha, Grêmio enfrenta o Bahia pelo Brasileirão

17 de agosto de 2024

Jogo ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Grêmio recebe o Bahia às 16h (de Brasília) deste sábado (17), no Estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio vem de cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão. A equipe comandada por Renato Gaúcho soma 24 pontos, está subindo na tabela — ocupa atualmente a 14ª posição — e busca manter o bom momento.

O Bahia, por sua vez, está brigando para entrar no G6. O time de Rogério Ceni oscilou nas últimas rodadas, mas bateu o Vitória no último compromisso e se mantém na caça ao topo da tabela.

Escalações prováveis

Grêmio – técnico: Renato Portaluppi

Com duelo decisivo na Conmebol Libertadores em três dias, Renato irá preservar titulares, como fez nas últimas duas rodadas no Brasileiro. Chance para alguns jogadores com poucos minutos, como os recém-chegados Arezo e Aravena, que devem começar uma partida pela primeira vez. Diego Costa está à disposição e deve entrar durante a partida.

Provável time: Rafael Cabral; Fabio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e José Guilherme; Du Queiroz (Dodi), Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo.

Bahia – técnico: Rogério Ceni

Enquanto o atacante Biel segue em Salvador por causa de dores nas costas, Everton Ribeiro viajou para Caxias do Sul, mas é dúvida porque não treinou ao longo da semana após sofrer pancada no olho, no início do Ba-VI. Se o camisa 10 não reunir condições, Carlos de Pena deve ser escalado no meio-campo, enquanto o ataque deve contar com a dupla titular formada por Thaciano e Everaldo.

Provável time: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos de Pena [Everton Ribeiro] e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan-SP

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse-SP

Assistente 2: Evandro De Melo Lima-SP

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves-GO

VAR: Rafael Traci-SC

