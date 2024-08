Grêmio Grêmio informa sobre lesão da goleira Lorena

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

A atleta das Gurias Gremistas retornou de período com a Seleção Brasileira, na Olimpíada de Paris Foto: Divulgação A atleta das Gurias Gremistas retornou de período com a Seleção Brasileira, nas Olimpíadas de Paris. Foto: Divulgação

O Departamento de Futebol Feminino do Grêmio informou neste sábado (17) que a goleira Lorena relatou desconforto no joelho esquerdo e está sendo submetida a exames.

A atleta das Gurias Gremistas retornou de período com a Seleção Brasileira, na Olimpíada de Paris. Durante jogos da competição, sofreu uma lesão de grau I do LCM no joelho esquerdo, que ficou evidenciada após se submeter a ressonância magnética e fica de fora do próximo jogo das Gurias Gremistas.

A atleta já iniciou o tratamento na fisioterapia e deve ficar à disposição da técnica Thaissan Passos em breve.

