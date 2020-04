Notas Brasil Símbolo em Brasília, restaurante Piantella fecha as portas

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

O Piantella, restaurante que foi palco do debate político em Brasília desde a redemocratização, fechou as portas nesta semana. Segundo o empresário carioca Roberto Peres, que há três anos tocava o negócio com seu irmão, Omar Peres, a pandemia foi a “pá de cal”, já que o restaurante estava em dificuldades desde o ano passado.

