Notas Brasil PSOL quer esclarecimento sobre espera por seguro-desemprego

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

A bancada do PSOL na Câmara protocolou requerimento de convocação do secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, para que ele fale sobre a fila de espera de 200 mil pessoas para receber o seguro-desemprego. Segundo o governo, as medidas restritivas nos estados dificultam a ida de desempregados às agências do Sistema Nacional de Emprego para solicitar o benefício.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil