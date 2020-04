Notas Brasil Governo central tem déficit de R$ 21 bi em março

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

O governo central (que inclui Tesouro, Previdência Social e Banco Central) registrou um déficit de R$ 21,171 bilhões em março, uma queda real de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. O número veio pior do que esperavam os analistas do mercado, que previam um déficit de R$ 18,089 bilhões para o mês.

