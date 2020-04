O dólar fechou em forte queda nesta quarta-feira (29), dando sequência ao movimento observado na sessão anterior, em dia de anúncio da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre taxas de juros nos EUA e em meio ao avanço do número de mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. A moeda norte-americana caiu 2,84%, a R$ 5,3582.