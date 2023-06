Mundo Símbolos nazistas nas linhas de frente da Ucrânia reforçam retórica de guerra de Vladimir Putim

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Sol Negro é utilizado por grupos neonazistas e supremacistas brancos ao redor do mundo. (Foto: Edu Bayer/The New York Times)

Desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia no ano passado, o governo ucraniano e os aliados da Otan postaram, depois deletaram discretamente, três fotografias aparentemente inócuas de suas contas nas mídias sociais: um soldado em pé agrupado, outro descansando em uma trincheira e um trabalhador de emergência posando na frente de um caminhão.

Em cada fotografia, os ucranianos de uniforme usavam emblemas com símbolos que se tornaram notórios pela Alemanha nazista e desde então se tornaram parte da iconografia de grupos de ódio de extrema direita.

As fotografias e suas deleções destacam a complicada relação dos militares ucranianos com as imagens nazistas, uma relação forjada sob a ocupação soviética e alemã durante a Segunda Guerra Mundial.

Essa relação tornou-se especialmente delicada porque o presidente Vladimir Putin, da Rússia, declarou falsamente que a Ucrânia é um Estado nazista, uma alegação que ele usou para justificar a invasão ilegal.

A Ucrânia trabalhou durante anos por meio de legislação e reestruturação militar para conter um movimento marginal de extrema direita, cujos membros orgulhosamente usam símbolos imersos na história nazista e defendem pontos de vista hostis à esquerda, movimentos LGBT+ e minorias étnicas. Mas alguns membros desses grupos lutam contra a Rússia desde que o Kremlin anexou ilegalmente parte da região da Crimeia, em 2014, e agora fazem parte da estrutura militar mais ampla. Alguns são considerados heróis nacionais, mesmo que a extrema direita permaneça politicamente marginalizada.

A iconografia desses grupos, incluindo um emblema de caveira e ossos cruzados usado por guardas de campos de concentração e um símbolo conhecido como Sol Negro, agora aparece com certa regularidade nos uniformes de soldados que lutam na linha de frente, incluindo soldados que dizem que a imagem simboliza a soberania e orgulho ucranianos, não o nazismo.

No curto prazo, isso ameaça reforçar a propaganda de Putin e alimentar suas falsas alegações de que a Ucrânia deve ser “desnazificada” – uma posição que ignora o fato de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é judeu. Mais amplamente, a ambivalência da Ucrânia sobre esses símbolos, e às vezes até mesmo sua aceitação deles, corre o risco de dar vida nova e convencional a ícones que o Ocidente passou mais de meio século tentando eliminar.

“O que me preocupa, no contexto ucraniano, é que as pessoas na Ucrânia que estão em posições de liderança, ou não o fazem ou não estão dispostas a reconhecer e entender como esses símbolos são vistos fora da Ucrânia”, disse Michael Colborne, pesquisadora do grupo investigativo Bellingcat que estuda a extrema direita internacional. “Acho que os ucranianos precisam perceber cada vez mais que essas imagens minam o apoio ao país”.

Em comunicado, o Ministério da Defesa ucraniano disse que, como país que sofreu muito sob a ocupação alemã, “enfatizamos que a Ucrânia condena categoricamente qualquer manifestação de nazismo”.

Até agora, as imagens não corroeram o apoio internacional à guerra. No entanto, deixou diplomatas, jornalistas ocidentais e grupos de defesa em uma posição difícil: chamar a atenção para a iconografia corre o risco de jogar com a propaganda russa. Não dizer nada permite que ela se espalhe.

Mesmo grupos judaicos e organizações que tradicionalmente rechaçam esses símbolos de ódio permaneceram em silêncio. Particularmente, alguns líderes temem ser vistos como adotando os pontos de discussão da propaganda russa.

Questões sobre como interpretar esses símbolos são tão polêmicas quanto persistentes, e não apenas na Ucrânia. No sul dos Estados Unidos, alguns insistem que hoje a bandeira confederada simboliza orgulho, não sua história de racismo e secessão. A suástica era um importante símbolo hindu antes de ser cooptada pelos nazistas.

Em abril, o Ministério da Defesa da Ucrânia postou uma fotografia em sua conta no Twitter de um soldado usando um emblema com uma caveira e ossos cruzados conhecido como Totenkopf, ou Cabeça da Morte. O símbolo específico na imagem tornou-se notório por uma unidade nazista que cometeu crimes de guerra e guardou campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

O patch na fotografia define o Totenkopf no topo de uma bandeira ucraniana com um pequeno número 6 abaixo. Esse patch é a mercadoria oficial do Death in June, uma banda neo-folk britânica que o Southern Poverty Law Center disse produzir “discurso de ódio” que “explora temas e imagens do fascismo e do nazismo”.

“A imagem, embora ofensiva, é a de uma banda musical”, disse Hyman. A banda agora usa a fotografia postada pelos militares ucranianos para comercializar o patch Totenkopf.

O The New York Times perguntou ao Ministério da Defesa ucraniano em 27 de abril sobre o tweet. Horas depois, a postagem foi apagada. “Depois de estudar este caso, chegamos à conclusão de que este logotipo pode ser interpretado de forma ambígua”, disse a pasta em comunicado.

