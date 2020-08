Movido pelo espírito de otimismo e esperança, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e um dos principais nomes da literatura gaúcha, o poeta Luiz Coronel, unem-se para provocar uma reflexão sobre as mudanças de rotina e limitações para superar a pandemia.

Com desejo da urgência, para que toda a tristeza fique no passado, o poema “Foi Assim” ressalta o trabalho incansável em defesa da saúde e das milhares de vidas que já foram salvas.

Como um afago ao coração, o texto apresenta a visão de um futuro mais leve, alegre e cheio de aprendizados, em que poderemos apenas dizer “Foi Assim”.

SIMERS: Defender os médicos é defender a saúde, sempre – mesmo quando tudo isso passar.