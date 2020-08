Simers faz defesa do Hospital São Pedro em audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

O Simers, através do seu Diretor de Interior, Fernando Uberti, prestou defesa ao Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP), em uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do RS (AL/RS), na última quarta-feira (26).

Segundo Uberti, o São Pedro é fundamental para o Estado, assim como qualquer hospital público. Ainda, ele reforçou que os problemas da instituição devem ser tratados como uma oportunidade para aperfeiçoamentos, pois a unidade de saúde possui necessidades imediatas, como reposição de pessoal e adoção de convênios de radioimagem e eletrocardiograma.

“Não entender a importância central do São Pedro para a população gaúcha é ser a favor da desassistência em saúde mental pelo SUS. O São Pedro deve ser valorizado e fortalecido”, afirmou o Diretor de Interior.

No dia 13 de agosto, o Simers lançou a campanha Queremos São Pedro! No Coração e Na Mente, para valorizar a instituição. “Vamos continuar com essa campanha muito forte na mídia e junto a entidades, lideranças e sociedade, pela valorização do São Pedro e da sua importância ao Rio Grande do Sul”, concluiu Fernando Uberti.

Na próxima segunda-feira (31), o Simers deverá ter uma reunião com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, para discutir a situação do Hospital São Pedro.