Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Participaram do encontro representantes das equipes da obstetrícia, pediatria, clínica, emergência, anestesia e ortopedia. Foto: Divulgação/Simers

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) realizou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com médicos da Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul (RS), na segunda-feira (11), tendo como pauta os pagamentos pendentes.

Por unanimidade, os profissionais decidiram notificar a gestão do hospital e autoridades que se os pagamentos não forem colocados em dia e não houver avanço nos contratos formais em até 30 dias, haverá paralisarão de serviços eletivos e só serão atendidas urgências e emergências. Participaram do encontro representantes das equipes da obstetrícia, pediatria, clínica, emergência, anestesia e ortopedia.

“A situação é extrema. Os médicos estão desde agosto sem receber seus salários e agora decidiram dar um prazo para o hospital e autoridades. Eles têm até 30 dias para pagarem o que devem. Em caso contrário, podem ocorrer a paralisação”, explica o diretor da Região Sul da entidade, Marcelo Sclowitz, que conduziu a assembleia geral.

