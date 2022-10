A candidata do MDB à Presidência da República nas eleições deste ano, Simone Tebet, votou, na manhã deste domingo (30), na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande (MS).

Em entrevista coletiva, Tebet classificou este domingo como “o dia mais importante para a nossa geração” no que se refere à democracia. “Nós estamos diante do dia mais importante, eu acredito que de toda a nossa geração, quando nós estamos falando de País, de democracia. Hoje [domingo], o povo soberanamente vem às urnas e, de forma democrática, escolhe o futuro que quer para si, para os seus filhos e, o mais importante, é esperar que esse dia seja sereno, de paz, que a vontade do eleitor seja acatada e, seja qual for o resultado, nós estamos prontos para defender a democracia, o País”, declarou a senadora.

“Espero que, a partir de amanhã [segunda], nós tenhamos um País a ser reconstruído e um povo a ser novamente unido. Dito isso, fico muito feliz de ter a coragem de estar do lado certo da história. Eu não defendo Lula, nem PT, nem 13, eu defendo o Brasil de todos, inclusivo, generoso, solidário, um projeto de poder e de País que inclua os 210 milhões de brasileiros, um Brasil que não discrimine, que não seja homofóbico, não seja misógino, que não seja racista, que dê igualdade e oportunidade para todos”, afirmou Tebet.