Na sexta-feira (28), a entidade máxima do futebol brasileiro havia transferido a partida para as 21h30min, mesmo horário do jogo entre Palmeiras e Fortaleza, no Allianz Parque, em São Paulo.

O time de Mano Menezes, mesmo que distante do Verdão, ainda briga pelo título do Brasileirão. O Colorado está dez pontos atrás do time paulista. Caso o Inter não vença a partida contra o América-MG, o Palmeiras será o campeão brasileiro. Com 64 pontos, o clube gaúcho já está classificado para a fase de grupos da Libertadores da América 2023.