Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Data foi alterada devido ao jogo do Tricolor contra o Brusque, marcado para o dia 3 Foto: Grêmio/Reprodução Data foi alterada devido ao jogo do Tricolor contra o Brusque, marcado para o dia 3. (Foto: Grêmio/Reproduções Foto: Grêmio/Reprodução

O presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin, confirmou que o primeiro turno da eleição presidencial do clube será realizado em 7 de novembro. A alteração na data, anunciada na noite de sexta-feira (28), levou em conta a partida do Grêmio contra o Brusque, na Arena, no mesmo dia em que ocorreria a eleição.

O confronto entre Grêmio e Brusque, válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontecerá em 3 de novembro, data reagendada pela CBF. O clube gaúcho ainda solicitou uma nova alteração para a partida, mas não foi atendido.

Caso Alberto Guerra e Odorico Roman disputam a presidência do Grêmio.

