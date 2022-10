Política “Segui a orientação do partido”, afirma Ciro Gomes sobre o seu voto no segundo turno

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

O ex-candidato também afirmou que não participará do governo do próximo presidente Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O ex-candidato também afirmou que não participará do governo do próximo presidente. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O candidato do PDT à Presidência no primeiro turno destas eleições, Ciro Gomes (PDT), votou, na manhã deste domingo (30), na Secretaria da Saúde do Ceará, em Fortaleza.

Ciro afirmou que votou seguindo a orientação do partido, que declarou apoio ao candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Segui a orientação do partido, como eu sempre faço. Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, especialmente por Carlos Lupi, e segui a orientação do partido”, afirmou em entrevista.

Assim como nas eleições de 2018, Ciro se manteve ausente da campanha no segundo turno em 2022. “Foi uma decisão minha, embora eu tenha feito uma declaração, na reunião do partido, eu apoiei a decisão do partido e, em seguida, gravei um depoimento. Agora, eu tenho um dever de coerência com a minha vida, com o que eu falei, com o que eu penso e com as minhas preocupações”, explicou o pedetista.

O ex-candidato também afirmou que não participará do governo do próximo presidente: “Não participarei de nenhum dos dois governos, quem quer que seja eleito”.

