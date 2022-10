Grêmio Gurias Gremistas goleiam Elite e estão na final do Gauchão Feminino

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Adversário na final será o Internacional. Primeiro jogo acontece nesta quarta-feira Foto: Morgana Schuh/Grêmio Adversário na final será o Internacional. Primeiro jogo acontece nesta quarta-feira. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

As Gurias Gremistas estão em mais uma final do Campeonato Gaúcho Feminino de futebol. Com a melhor campanha da competição, o Grêmio confirmou a vaga para a decisão na tarde de sábado (29). Encarando o Elite, a equipe gremista venceu as adversárias pelo placar de 12 a 0.

No placar agregado das duas partidas das semifinais, o Tricolor aplicou uma goleada de 20 a 0. Os gols deste sábado foram marcados por Dani Barão (2 vezes), Emmily Karla, Raissa Bahia (5 vezes), Dani Ortolan (2 vezes) e Gaby Santos (2 vezes).

Duas partidas definirão o time campeão: quarta-feira (2), no estádio Beira-Rio, e domingo (6), na Arena do Grêmio.

