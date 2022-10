Política Organização dos Estados Americanos afirma que as eleições deste ano fortalecerão a democracia no Brasil

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Missão composta por 56 observadores de 17 países acompanha o pleito Foto: Freepik Missão composta por 56 observadores de 17 países acompanha o pleito. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O chefe da Missão de Observação Eleitoral da OEA (Organização dos Estados Americanos) no Brasil, Rubén Ramirez, disse, neste domingo (30), que as eleições deste ano fortalecerão a democracia no País.

Em uma mensagem dirigida ao povo brasileiro, ele pediu que todos aguardassem “com paciência” os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a “única autoridade habilitada para fazê-lo”.

Ramirez lidera uma missão composta por 56 observadores de 17 países, distribuída em 16 unidades da Federação (AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RS, SC e SP). “Além disso, [nossos observadores] presenciaram a votação no exterior. Em especial nos EUA, França e Portugal”, disse ele.

“Esse segundo turno é uma nova oportunidade para que a cidadania expresse sua voz e decida sobre o futuro do Brasil em um ambiente de tranquilidade e entusiasmo”, acrescentou.

