Política Simone Tebet cumpre agenda em Pelotas e Santa Maria

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Em Pelotas as atividades serão acompanhadas pelos candidatos da coligação "Um só Rio Grande". Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, volta ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (26), para cumprir agenda de campanha. Desta vez a presidenciável participa de mobilizações em Pelotas, na Região Sul, e em Santa Maria, no Centro do Estado.

Em Pelotas as atividades serão acompanhadas pelos candidatos da coligação “Um só Rio Grande” Eduardo Leite (governador) e Gabriel Souza (vice). Em Santa Maria, Gabriel participa da agenda.

INSS

Em entrevista nesta semana, Simone Tebet disse que se eleita vai propor uma redução temporária do recolhimento feito pelas empresas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O objetivo da medida seria aumentar a geração de empregos formais.

Segundo Tebet, a desoneração valeria por dois anos e somente para novas contratações, de até um salário mínimo. Para a emedebista, a medida tem potencial para aumentar os postos de trabalho com carteira assinada, diminuindo a informalidade – atualmente, o País tem cerca de 40 milhões de pessoas nessa condição.

“Você tem que desonerar um pouco a folha de pagamento da pessoa jurídica. Hoje, para poder ter um trabalhador com carteira assinada, o empregador paga 20% do salário em INSS. Então, a proposta é reduzir de 20% para 6%; e reduzir, da parte do trabalhador, de 7,5% para 3%. Então, eu reduzo esse recolhimento como incentivo para que a indústria e o setor de bens e serviços contratem com carteira de trabalho”, declarou a presidenciável do MDB.

Na avaliação de Tebet, a medida é possível e não vai gerar um rombo no sistema previdenciário. “A conta fecha para efeito de Previdência? Fecha, porque hoje a empresa não está contratando. A Previdência está recolhendo zero, porque esses 40 milhões estão na informalidade”, afirmou.

Pelotas

13h45min – Coletiva de imprensa no Comitê suprapartidário

Local: Rua Quinze de Novembro, 551

14h – Café Aquários

Local: Rua Quinze de Novembro, 602

14h15min às 15h – Caminhada no Centro

Santa Maria

15h30min – Desembarca no Aeroporto em Camobi

16h – Reunião no Gabinete do Reitor da UFSM (Luciano Schuch)

Local: Campus Sede da UFSM, prédio da reitoria, quinto andar, sala 509

16h40min – Da UFSM, parte em direção ao Centro pela faixa velha de Camobi

17h20min – Coletiva de imprensa em frente ao Teatro Treze de Maio.

Local: Praça Saldanha Marinho

17h35min – Caminhada com apoiadores no calçadão e na rua do Acampamento.

