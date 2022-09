Tecnologia iPhone com iOS 16 gastando muita bateria? Culpado pode ser teclado tátil

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Recurso pode ser habilitado nas configurações do aparelho, mas pode aumentar demais o consumo de energia do celular Foto: Apple/Reprodução Recurso pode ser habilitado nas configurações do aparelho, mas pode aumentar demais o consumo de energia do celular. (Foto: Apple/Reprodução) Foto: Apple/Reprodução

O suporte ao feedback tátil do teclado do iPhone é um dos recursos mais interessantes adicionados pelo iOS 16, mas ele veio com um pequeno inconveniente. Segundo a Apple, a ativação desse recurso de vibração pode afetar a vida útil da bateria do seu iPhone.

O teclado háptico envia uma vibração ou som para o aparelho como uma forma de confirmar tudo o que você estiver digitando. Esse recurso pode ser habilitado nas configurações do iOS, na área de feedback do teclado, mas pode aumentar demais o consumo de energia do celular.

O aviso da Apple é dado na parte inferior da página de suporte, nas tradicionais letras miúdas que pouca gente lê. O alerta diz o seguinte: “Ativar o háptico do teclado pode afetar a vida útil da bateria do seu iPhone”.

Como a empresa não fornece nenhum detalhe adicional, não há como saber o tamanho desse impacto na duração das baterias nem possíveis efeitos a longo prazo. É provável que este seja um aviso protocolar, somente para dizer algo que muita gente já desconfia: sons, brilhos e vibrações extras fazem qualquer aparelho ter maior gasto energético.

Bateria durando menos após o iOS 16

Alguns usuários têm reclamado sobre uma suposta queda na duração da bateria após a instalação do iOS 16. A causa disso ainda não foi profundamente explorada, mas pode ter ligação com recursos novos como este, introduzidos pela empresa na atualização.

O iPhone tem um modo de baixo consumo de energia, destinado a quanto sua bateria está próxima a zero. A resposta háptica não está incluída nesse recurso, o que poderia ajudar a fazer seu celular ficar ligado por algum tempo a mais. A solução é desativar esse feedback manualmente para ficar mais tempo longe da tomada, principalmente se você digita muito todo dia.

Alguns aplicativos de teclados já ofereciam a resposta tátil, como o Google Gboard, mas isso foi incorporado ao sistema. O rival Android também já possui esse recurso há muitos anos, mas os fãs da Apple nunca pareceram se importar com a ausência.

O iOS 16 inclui vários novos recursos importantes, como as novas opções de personalização da tela de bloqueio e atualizações do iMessage. O iOS 16.1 Beta 2 chegou ontem (20) e resolveu um problema de exibição do indicador de bateria do sistema operacional do iPhone.

