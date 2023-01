Política Simone Tebet sonda nomes do mercado para Planejamento e quer blindar escolhas do PT

2 de janeiro de 2023

A nova ministra tomará posse na próxima quinta-feira, às 10h da manhã e deve reforçar a parceria que pretende formar com Fernando Haddad, da Fazenda Foto: José Cruz/Agência Brasil A nova ministra tomará posse na próxima quinta-feira, às 10h da manhã e deve reforçar a parceria que pretende formar com Fernando Haddad, da Fazenda. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

A nova ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem pedido a ajuda de economistas dos setores público e privado no segundo escalão de sua pasta. A avaliação é de que, apesar de contar com respaldo político, Tebet precisa de retaguarda técnica para conduzir o ministério.

Por enquanto, a discussão da equipe tem sido mantida afastada da cúpula petista, que tem influenciado nas formações de equipes e estabelecido vetos a nomes. A autonomia de Tebet na escolha do grupo foi uma das condições para ela aceitar o cargo.

Relevância

O Planejamento pode ter perdido alguma relevância na recomposição da equipe econômica, mas as cadeiras estão concorridas entre especialistas em contas públicas conhecidos do mercado. Um deles chegou a pedir ajuda de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) para convencer Simone Tebet a aceitá-lo no time. Sem sucesso.

A maioria dos nomes já está mapeada e o time completo deve ser definido até a próxima quarta-feira (4). A equipe de Tebet convidou pelo menos cinco mulheres, mas elas recusaram por questões pessoais e profissionais. A nova ministra quer companhia na composição da pasta e aguarda a resposta de convites feitos nos últimos dias.

Estatais

Os novos secretários deverão ter entre 35 e 45 anos, com capacidade reconhecida de tocar o ministério. Tebet perdeu secretarias importantes como a governança das estatais e de servidores que ficaram sob o comando de Ester Dweck, no Ministério de Gestão.

Ainda assim, quem colabora na montagem do Planejamento entende que o principal desafio do próximo governo está nas mãos da emedebista, como uma revisão do orçamento público federal, com avaliação das políticas públicas e definição de longo prazo para alocação dos recursos federais.

Tebet tomará posse na próxima quinta-feira, às 10h da manhã e deve reforçar a parceria que pretende formar com Fernando Haddad, da Fazenda. Uma parceria improvável há poucos meses, mas que hoje surge como uma expectativa do mercado para prevalência da moderação e de decisões responsáveis sobre a gestão do dinheiro público.

