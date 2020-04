Porto Alegre Sindha elabora estudo que indica série de medidas para reabertura de restaurantes e bares com segurança

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Sindicato diz que bares e restaurantes já seguem uma série de normativas que garantem a higienização dos espaços, mas objetivo é incluir medidas mais rigorosas e específicas. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Sindicato diz que bares e restaurantes já seguem uma série de normativas que garantem a higienização dos espaços, mas objetivo é incluir medidas mais rigorosas e específicas. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

A fim de sustentar uma alternativa viável e segura para a retomada das atividades de restaurantes, bares e lancherias em Porto Alegre e Região, o Sindha (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região) elaborou um estudo que indica uma série de protocolos a serem adotados nos estabelecimentos, que garantiriam a segurança tanto de trabalhadores como do público quanto a prevenção e combate ao avanço da Covid-19, em um cenário de retomada gradual das atividades do setor. O documento foi entregue à prefeitura de Porto Alegre na sexta-feira (24).

Desenvolvido com o apoio de uma consultoria especializada, contratada pelo Sindha, o estudo aponta recomendações de segurança e protocolos a serem adotados por cada estabelecimento, a partir de uma categorização baseada em fatores como tamanho e capacidade do estabelecimento e tipo de serviço (buffet, a la carte, lanches, delivery). Os protocolos envolvem desde horário de funcionamento, formato para deslocamento dos funcionários, recebimento de matéria prima, contato com fornecedores, até a manipulação e preparo dos alimentos e sua distribuição e consumo nos locais.

“Os bares e restaurantes já seguem uma série de normativas que garantem a higienização dos espaços. Mas o objetivo é estabelecer medidas mais rigorosas e específicas quanto à prevenção do Coronavírus, com protocolos a serem seguidos tanto pelas equipes”, explica o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.

Além da prefeitura de Porto Alegre e vereadores da Capital, o estudo será entregue também a prefeitos de cidades da Região Metropolitana e à Assembleia Legislativa. “O estudo foi solicitado pelo governo estadual, para avaliar a melhor estratégia para a retomada das atividades do setor, mas o Sindha está se antecipando e contribuindo para que os municípios também possam avaliar e utilizar essa ferramenta para avaliar os próximos passos no cenário de retomada”, avalia Chmelnitsky.

