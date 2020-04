Porto Alegre Médica se recupera no Hospital Moinhos e saída é comemorada

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Saída foi saudada pela equipe médica. Foto: Reprodução Saída foi saudada pela equipe médica. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A médica Silza Tramontina, de 65 anos, venceu a Covid-19 e deixou o Hospital Moinhos de Vento na sexta-feira (24). Ela foi a primeira paciente grave a ter alta do Centro de Terapia Intensiva Adulto depois de necessitar de ventilação mecânica durante o tratamento.

Silza estava internada no Moinhos desde o dia 28 de março e foi transferida da CTI para o quarto no último domingo (19). Na saída do hospital, comemoração das equipes de saúde e da família.

