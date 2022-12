Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ganha observatório sobre energias renováveis

20 de dezembro de 2022

A ferramenta visa centralizar materiais atualizados sobre os potenciais de desenvolvimento do segmento no estado. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Comemorando 10 anos de história, o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) tem atuado com o propósito de promover a utilização de fontes de geração de energia renovável e a atração de investimentos no setor. Assim, a entidade lançou um observatório sobre energias renováveis, ferramenta que visa centralizar materiais atualizados sobre os potenciais de desenvolvimento do segmento no estado.

“Ao longo do tempo, o observatório vai se consolidar como um instrumento de apoio não somente para as empresas que integram o Sindienergia, mas para toda a sociedade. Um espaço em que serão encontrados documentos oficiais, materiais técnicos e estudos, tudo o que for relevante para o crescimento do setor”, destacou o conselheiro da entidade Alexandre Curvelo.

Além de questões voltadas à sustentabilidade, o sindicato também trabalha para melhorar os custos de transmissão. “As empresas estão cada vez mais preocupadas com energia limpa e descarbonização, mas também buscamos competitividade, queremos que o preço baixe. Não basta ter uma energia eólica que não reflita o benefício também na conta de luz para o consumidor”, defendeu o presidente do Sindienergia-RS, Guilherme Sari.

Atualmente, o Rio Grande do Sul é o quinto estado brasileiro com maior potência eólica instalada, totalizando 1.8 gigawatt dividido em 80 parques eólicos. No entanto, há muito potencial a ser explorado, principalmente em áreas de lagoas, como a dos Patos, a Mirim e a Mangueira. Segundo o sindicato, somente nessas três localidades existe a capacidade de 34 gigawatts de potência.

