Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul segue com a gasolina mais barata do País

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Também na Região Sul, o diesel comum e o S-10 fecharam o período a R$ 6,45 e R$ 6,53, com recuos de 0,82% e 0,80%, respectivamente Foto: Divulgação Também na Região Sul, o diesel comum e o S-10 fecharam o período a R$ 6,45 e R$ 6,53, com recuos de 0,82% e 0,80%, respectivamente. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que o preço do litro da gasolina na Região Sul fechou a primeira quinzena de dezembro a R$ 5,15, com aumento de 0,06% se comparado ao mês anterior. “Mesmo com a última redução no preço da gasolina, anunciada no dia 7 de dezembro, a Região Sul apresentou aumento no valor do combustível. Neste início de mês o Rio Grande do Sul registrou o menor preço médio do País para o diesel S-10 e para a gasolina”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Também na Região Sul, o diesel comum e o S-10 fecharam o período a R$ 6,45 e R$ 6,53, com recuos de 0,82% e 0,80%, respectivamente, tendo os menores preços entre as demais regiões. Já o etanol foi comercializado a R$ 4,56, com aumento de 0,53%, se comparado a novembro.

O Paraná foi o estado que apresentou o menor preço para o diesel comum. A gasolina, quando comparada ao etanol, segundo o IPTL, é o combustível economicamente mais vantajoso para os motoristas de toda a Região Sul, porém, ainda que a gasolina apresente a combinação custo e benefício por quilômetro rodado, o etanol é o combustível ecologicamente mais viável para abastecimento”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

IPTL

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul