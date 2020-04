Porto Alegre SINDIHOSPA doará kits de proteção para 250 residenciais geriátricos de Porto Alegre

6 de abril de 2020

O SINDIHOSPA (Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre) realizará, a partir de terça-feira (7), a distribuição de kits de proteção para 250 residenciais geriátricos da capital gaúcha.

Os kits contam com cinco litros de álcool gel, cinco litros de desinfetante, caixas de luvas e de máscaras. A iniciativa visa atender, especialmente, as instituições mais carentes, levando proteção a centenas de idosos e pessoas dos grupos de risco da Covid-19 (novo coronavírus). O primeiro local a receber as doações será o Hortênsias Creche e Condomínio de Idosos (av. Otto Niemeyer, 3565), às 10h, no bairro Tristeza.

“Muitos desses locais têm sérias dificuldades para adquirir esses materiais. Com essa ação, levamos mais segurança para os idosos, que são o grupo mais vulnerável na pandemia”, destaca o presidente do Sindicato, Henri Siegert Chazan.

Em março, diante a erupção da pandemia, o Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindicato produziu um protocolo com boas práticas a serem seguidas por essas casas, para evitar a disseminação do vírus. Entre as medidas propostas, estão a restrição de visitas e reforço na higienização dos locais.

