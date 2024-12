Saúde Síndrome do intestino irritável: veja os alimentos que você deve incluir na sua dieta para desinflamá-lo

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Médicos recomendam evitar alimentos como cereais, grãos, massas e muitos produtos processados. (Foto: Pexels)

São múltiplas as causas que podem causar desconforto no seu cólon, incluindo a doença de Crohn, úlceras, colite, infecções, entre outras. Assim, os médicos podem recomendar dietas especiais que ajudem a tratar a síndrome do intestino irritável, melhorando a sua alimentação.

De acordo com um artigo publicado pelo National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases dos Estados Unidos (em português, Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais), o mais recomendado é consumir mais fibras, evitar o glúten e seguir uma dieta especial com baixo teor de FODMAP, carboidratos de difícil digestão que podem causar desconforto gastrointestinal em algumas pessoas.

Sobre o consumo de fibras, é recomendado introduzi-las gradualmente na dieta, pois o excesso pode causar gases e desencadear os sintomas da síndrome do intestino irritável.

“As pesquisas sugerem que a fibra solúvel (encontrada em produtos integrais e vegetais) é a melhor para aliviar os sintomas da SII”, indicaram no artigo.

Por outro lado, o glúten (presente no trigo, na cevada e no centeio) pode agravar os sintomas. Por isso, os médicos recomendam evitar alimentos como cereais, grãos, massas e muitos produtos processados. “Algumas pessoas com SII apresentam mais sintomas após consumir glúten, mesmo sem ter doença celíaca”, explicam.

A dieta com baixo teor de FODMAP consiste em reduzir ou evitar alimentos com carboidratos de difícil digestão. Na lista estão frutas como maçãs, damascos, amoras, cerejas, manga, nectarinas, peras, ameixas, melancia e seus sucos; vegetais como alcachofras, aspargos, feijões, repolho, couve-flor e alho; outros alimentos como lentilhas, cogumelos, cebolas e ervilhas; laticínios como leite e seus derivados; produtos de trigo e centeio; mel e xarope de milho com alto teor de frutose; além de doces e chicletes com adoçantes como sorbitol, manitol, xilitol e maltitol, conforme detalha o Instituto.

Quais alimentos ajudam a desinflamar o cólon? Entre os alimentos que podem ser incluídos na dieta estão frutas variadas como bananas, peras e pêssegos; vegetais como acelga, cenoura, espinafre, aspargos e abóbora; proteínas como frango, carne cozida, caldos e ovos.

Entre os ‘remédios caseiros’ para reduzir os sintomas, destacam-se o suco de sálvia ou babosa (aloe vera) com mel a gosto. Recomenda-se tomar um copo por dia, sempre em jejum, segundo o jornal digital El Español.

Outra opção é a infusão de hortelã ou camomila, que podem ser alternadas ao longo do dia para melhores resultados, conforme explicado pelo mesmo veículo.

Também é possível mastigar alcaçuz, já que “possui propriedades antiespasmódicas e anti-inflamatórias, ajudando a aliviar a sensação de peso no estômago, a indigestão e as inflamações”.

Por fim, recomenda-se incluir probióticos na dieta, pois ajudam a restaurar o equilíbrio das bactérias boas no intestino e, consequentemente, reduzem a inflamação do cólon. “Os probióticos ajudam a restabelecer o equilíbrio, diminuindo a inflamação”, afirmam.

Contudo, lembre-se de sempre consultar um médico, especialmente se os sintomas da síndrome do intestino irritável persistirem, para que ele possa prescrever um tratamento mais adequado. As informações são do jornal El Tiempo.

