Porto Alegre Sine de Porto Alegre oferece quase 1.800 oportunidades de emprego nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Vagas incluem atendente de lanchonete, vendedor e operador de caixa, dentre outras. (Foto: EBC)

Após dois dias de Carnaval com ponto facultativo dos servidores municipais, o Sine de Porto Alegre retoma o atendimento ao público a partir do meio-dia desta quarta-feira (14). São 1.744 oportunidades de emprego, incluindo 80 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Na lista estão mais de 300 vagas para atendente de lanchonete, 111 para vendedor porta-a-porta e 76 para operador de caixa. Para PCD, há 35 chances para auxiliar de linha de produção e 20 para operador de cobrança.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade, viabilizando perspectivas inclusive para quem não tem o ensino médio completo. Outras diversas vagas também não exigem experiência, cabendo à empresa o treinamento necessário.

Uma das principais exigências para o preenchimento das vagas, porém, é a disponibilidade de horário. O Sine Municipal também reforça o apelo para que o candidato tenha uma atitude responsável, comparecendo à entrevista agendada junto à empresa responsável pela vaga – a fim de não prejudicar quem realmente estiver interessado.

Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade do Sine, localizada na esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda (Centro Histórico). Também é possível solicitar o documento por meio do aplicativo “Sine Fácil”, disponível para download gratuito na plataforma Google Play.

Curso de capacitação

A prefeitura de Porto Alegre divulgou a lista dos 2,7 mil selecionados para 36 cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do programa “Capacita + POA”. Ao todo, foram mais de 7 mil inscritos. Os nomes podem ser consultados por meio de link disponível em prefeitua.poa.br.

Os selecionados devem efetuar a matrícula obrigatoriamente no período entre esta quinta-feira (15) e o dia 23, em unidades do Senac-RS, instituição contratada para ministrar as aulas. A iniciativa é Secretaria Municipal Extraordinária do Trabalho e Qualificação Profissional (SMTQ).

Em razão da demanda ter sido maior do que a oferta de vagas, a definição dos escolhidos ocorreu pela seguinte ordem de critérios de desempate: vulnerabilidade socioeconômica; situação de desemprego; quantidade de dependentes; idade igual ou inferior a 24 anos e; idade igual ou superior a 60 anos. A prefeitura ainda criou uma lista de suplentes, com base nos mesmos critérios e com chamada em casa de desistência ou impedimento.

Cada curso tem um local específico para o aluno se inscrever: Unisenac (rua Coronel Genuíno nº 130, no Centro Histórico), Escola Senac Tech (avenida Venâncio Aires nº 93, na Cidade Baixa) e Escola Senac Saúde (avenida Assis Brasil nº 1.481, no Passo d’Areia). As aulas se iniciam a partir de março. Além da capacitação, os alunos receberão vale-transporte e coffee break.

Os cursos mais procurados foram Assistente Administrativo (1.723 pedidos), Cuidador de Idoso (1.260), Informática Fundamental (1.145), Design Gráfico (1.065) e Atendente de Nutrição (977).

(Marcello Campos)

