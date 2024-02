Mundo Itamaraty declara que ataque de Israel na região sul da Faixa de Gaza terá “graves consequências”

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Rafah é considerada por Israel o “último refúgio” do grupo Hamas. Foto: Reprodução Rafah é considerada por Israel o “último refúgio” do grupo Hamas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) declarou que o ataque planejado por Israel na região de Rafah, no Sul da Faixa de Gaza, terá “graves consequências”, como novas vítimas civis e um “novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos”.

Conforme nota do Itamaraty, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe com “grande preocupação” o anúncio da operação militar pelas autoridades israelenses. A informação foi divulgada em nota publicada nesta terça-feira (13).

Rafah é considerada por Israel o “último refúgio” do grupo Hamas.

“O governo brasileiro recebe, com grande preocupação, o recente anúncio, por parte de autoridades israelenses, de preparação de nova operação militar terrestre em Gaza, desta vez no Sul, na região de Rafah, na fronteira com o Egito”, escreveu o MRE.

“Tal operação, se levada a cabo, terá como graves consequências, além de novas vítimas civis, um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos, como vem ocorrendo desde o início do conflito”, acrescentou.

O Itamaraty também afirmou que o governo brasileiro “reitera sua conclamação em favor da cessação das hostilidades e da libertação dos reféns em poder do Hamas como passos para a superação da crise humanitária em Gaza”.

Alvo da nova operação, Rafah é o local em que passam cidadãos repatriados da região. Também é para onde parte da população do norte de Gaza se deslocou depois dos ataques de Israel.

Leia a íntegra da nota divulgada pelo Itamaraty:

“Riscos de nova ofensiva terrestre em Rafah

O governo brasileiro recebe, com grande preocupação, o recente anúncio, por parte de autoridades israelenses, de preparação de nova operação militar terrestre em Gaza, desta vez no Sul, na região de Rafah, na fronteira com o Egito. Tal operação, se levada a cabo, terá como graves consequências, além de novas vítimas civis, um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos, como vem ocorrendo desde o início do conflito.

O início dos deslocamentos forçados, primeiramente do Norte para o Sul de Gaza, a partir de 8 de outubro, é elemento indissociável da dramática crise humanitária vivida há quatro meses pela população de Gaza, e mereceu a condenação do Brasil e de boa parte dos países, à luz do direito internacional e do direito internacional humanitário. Estima-se que 80% dos habitantes de Gaza tenham sido obrigados a deixar suas casas, e a maioria deles na direção de Rafah, indicada inicialmente como área segura pelas autoridades israelenses.

O governo brasileiro reitera sua conclamação em favor da cessação das hostilidades e da libertação dos reféns em poder do Hamas como passos para a superação da crise humanitária em Gaza. E reafirma seu compromisso com uma solução de dois Estados, com um Estado da Palestina viável, convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que incluem a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental como sua capital.”

