Para quem está em busca de emprego, 41 vagas de trabalho estão abertas no Sine Municipal de Porto Alegre a partir desta segunda-feira (24) até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para consultor de vendas, com 15 vagas, seguido de operador de telemarketing ativo, com sete vagas.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Empresas

Para ofertar vagas de trabalho, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá gratuitamente as informações necessárias sobre vagas e cadastro.

Confira as vagas:

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de eletrotécnico – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Carpinteiro – 1

Consultor de vendas – 15

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 2

Mecânico – 2

Motofretista – 2

Operador de telemarketing ativo – 7

Pedreiro – 3

Vendedor interno – 6