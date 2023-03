Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.825 vagas de emprego nesta semana

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Em destaque estão 163 oportunidades para representante comercial autônomo Foto: Alex Rocha/PMPA Em destaque estão 163 oportunidades para representante comercial autônomo.(Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

São 1.825 vagas disponíveis a partir desta segunda-feira (20), na unidade municipal do Sine de Porto Alegre. Em destaque estão 163 oportunidades para representante comercial autônomo.

Na área de serviços, são 132 vagas para vendedor interno, 130 para vigilante e 76 para auxiliar de limpeza. No setor de construção civil, o maior número de vagas é para pedreiro, com 120. Nesta semana também será realizado o Feirão de Empregos com Sine, com empresas no local para conhecer os candidatos. Confira abaixo a relação completa.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Feirão de empregos – Nos dias 23 e 24 de março, quinta e sexta-feira, o Sine promove o primeiro Feirão de Empregos do ano. Será na sede da av. Sepúlveda, s/n, no Centro Histórico, das 9h às 18h. Na quinta-feira, 23, o Dia D, uma parceria com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social do Desenvolvimento Social intermediará vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A ação faz parte das comemorações dos 251 anos de Porto Alegre.

Vagas da semana

Açougueiro – 4

Administrador – 1

Administrador de marketing – 2

Advogado – 1

Agente de reservas – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 5

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 12

Ajudante de cozinha – 2

Ajudante de motorista – 17

Ajudante de obras – 16

Ajudante de pintor – 1

Ajudante, auxiliar de lanchonete – 1

Analista de recursos humanos – 1

Analista de transporte em comércio exterior – 1

Analista fiscal (economista) – 3

Aplicador de adesivos – 1

Armador de estrutura de concreto – 15

Armador de ferros – 7

Assistente administrativo – 1

Assistente de contadoria fiscal – 3

Assistente de vendas – 41

Atendente balconista – 10

Atendente de bar – 2

Atendente de lanchonete 42

Atendente de lojas – 3

Atendente de telemarketing – 25

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 10

Auxiliar administrativo – 9

Auxiliar contábil – 5

Auxiliar de almoxarifado – 18

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 25

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 2

Auxiliar de eletrônica – 1

Auxiliar de eletrotécnico – 2

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de expedição – 10

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas – 11

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 76

Auxiliar de linha de produção – 44

Auxiliar de logistica – 25

Auxiliar de manutenção de edifícios – 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 1

Auxiliar de manutenção predial – 4

Auxiliar de mecânico de autos – 3

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Auxiliar de nutrição e dietética – 24

Auxiliar de pedreiro – 16

Auxiliar de pessoal – 3

Auxiliar de segurança – 15

Auxiliar em saúde bucal – 1

Auxiliar técnico eletrônico – 1

Azulejista – 5

Balconista – 5

Balconista de lanchonete – 10

Bombeiro civil – 12

Caldeireiro montador – 1

Camareira de hotel – 20

Carpinteiro – 63

Caseiro – 1

Chapeador – 1

Chapista de lanchonete – 1

Chefe de cozinha – 1

Chefe de departamento de pessoal – 3

Chefe de serviço de limpeza – 1

Confeiteiro – 7

Consultor de vendas – 5

Contador – 2

Coordenador de obras (construção civil) – 10

Coordenador de restaurante – 1

Copeiro – 5

Costureira em geral – 2

Cozinheiro geral – 27

Eletricista – 19

Eletricista de instalações – 10

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Eletricista de manutenção industrial – 1

Eletrotécnico – 1

Embrulhador – 1

Empregado doméstico diarista – 4

Encanador – 14

Encarregado de açougue – 1

Encarregado de manutenção – 1

Encarregado de montagem – 5

Encarregado de obras – 36

Engenheiro civil – 1

Engenheiro de produção – 1

Estoquista – 4

Ferreiro – 32

Ferreiro armador na construção civil – 15

Fiel de depósito – 1

Fiscal de loja – 1

Fiscal de prevenção de perdas – 5

Garçom – 12

Gerente comercial – 1

Gerente de relações de recursos humanos – 1

Gerente operacional – 1

Guincheiro (construção civil) – 1

Inspetor de qualidade material – 2

Instalador de alarmes residenciais – 2

Instalador hidráulico – 6

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 1

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 2

Jardineiro – 4

Lavador de veículos – 2

Manobrista – 2

Marceneiro – 4

Marteleteiro detonador – 10

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de chassis – 2

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 2

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico eletricista de automóveis – 1

Mensageiro – 2

Mestre de obras – 2

Mestre eletricista de manutenção – 5

Monitor de recreação – 12

Montador – 5

Montador de automóveis – 1

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de estruturas metálicas – 22

Motofretista – 4

Motorista auxiliar – 2

