Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre recebe doações de rações para cães e gatos

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Entregas podem ser feitas até 6 de dezembro Foto: Alex Rocha/PMPA Entregas podem ser feitas até 6 de dezembro. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre recebe doações de rações para cães e gatos a partir desta segunda-feira (22) até o dia 6 de dezembro. Os donativos devem ser entregue na sede do Sine, na avenida Sepúlveda, s/nº – Centro Histórico, das 8h às 17h.

A ação faz parte do programa FGTAS Social, lançado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social para atender as demandas sociais de Porto Alegre e dos municípios em que o FGTAS/Sine está inserido.

O programa está dividido em duas etapas: de 22 de novembro a 6 de dezembro serão arrecadadas rações para cães e gatos. Entre os dias 10 e 23 dezembro serão recebidas doações de brinquedos para crianças.

Destino

As rações serão encaminhadas para o Gabinete da Causa Animal e os brinquedos para o Gabinete da Primeira-Dama. Eles serão responsáveis pela entrega dos donativos às instituições vinculadas à prefeitura. “O Sine recebe centenas de pessoas diariamente, é um canal muito adequado para colaborarmos com as ações sociais da Prefeitura de Porto Alegre”, diz o diretor do Sine, Adriano Weimann.

