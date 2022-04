Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 836 vagas de emprego cadastradas nesta semana

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Foto: Cesar Lopes/PMPA O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre tem 836 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O setor da construção civil conta com 103 vagas para eletricista e 25 para carpinteiro. No setor de serviços, há 40 vagas para merendeiro e 30 para operadores de caixa.

O Sine Municipal disponibiliza o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Dia D

A unidade do Sine Municipal está convidando empresas para participar da ação especial programada para o mês de abril, com ofertas de vagas específicas para pessoas com deficiência. O Dia D será em 20 de abril, das 9h às 13h.

O atendimento será na sede do Sine de Porto Alegre. A equipe técnica realizará a intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para possível entrevista de emprego. As empresas com interesse em participar devem encaminhar e-mail para sine@portoalegre.rs.gov.br até o dia 18 de abril. O telefone 51- 3289.4820 também ficará à disposição para mais esclarecimentos.

