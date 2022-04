Agro Brasil: Embarques de carne bovina in natura batem recorde em março

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Em março, foram exportadas mais de 169 mil toneladas do produto in natura. Foto: Agência Brasil Em março, foram exportadas mais de 169 mil toneladas do produto in natura. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Os embarques de carne bovina in natura registraram desempenho recorde para o mês de março, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-USP).

Em março, foram exportadas mais de 169 mil toneladas do produto in natura, 6,48% frente ao mês anterior, e um avanço de 26,6% em relação a março de 2021.

“Um fato relevante é que os custos de produção dos pecuaristas subiram muito. Então, é importante que esses preços se mantenham para que a atividade tenha alguma rentabilidade. E essa manutenção dos preços surpreende também porque, veja, o real valorizou, mas o grande fato são as exportações que estão muito bem, principalmente para a China e, por incrível que pareça, para os Estados Unidos. São boas surpresas”, disse o especialista em agronegócio Marcos Fava Neves.

Já no mercado da Bolsa de Valores, o indicador Cepea B3 atingiu, no dia 24 de março, a máxima nominal da série histórica do Cepea, de R$ 352,05. E, neste início de abril, os valores seguem firmes, com alta de mais de 4%.

