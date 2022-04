Mundo Saiba por que o Canadá decidiu proibir compra de imóveis por estrangeiros

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Especialistas avaliam, contudo, que a proibição não chega a ser uma solução decisiva para o problema. Foto: Reprodução

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou na última semana que estrangeiros estariam proibidos de comprar imóveis no país pelos próximos dois anos.

A medida, segundo Trudeau, é uma tentativa de estabilizar os preços no mercado imobiliário no país, que enfrenta um dos maiores problemas de acesso à moradia do mundo. A proibição exime os estrangeiros que têm residência permanente no país e estudantes e trabalhadores vindos de outros países.

Apenas no último ano, os preços subiram mais de 20%, elevando o valor médio de venda dos imóveis a 817 mil dólares canadenses (US$ 650 mil ou mais de R$ 3 milhões), o equivalente a mais de nove vezes a renda média anual das famílias.

Especialistas avaliam, contudo, que a proibição não chega a ser uma solução decisiva para o problema, e que o país também precisa de iniciativas para aumentar a oferta de imóveis.

Os dados sobre compra e venda de imóveis no Canadá são limitados, mas as informações disponíveis indicam que os estrangeiros respondem por uma fração pequena do mercado.

“Não creio que terá um impacto significativo”, avalia Ben Myers, presidente da consultoria Bullpenn Research & Consulting em Toronto. Segundo ele, os estrangeiros representaram apenas 1% das aquisições de imóveis no país em 2020, ante 9% em 2015 e 2016.

O analista atribui o custo elevado dos imóveis no país a um forte crescimento da população combinado à escassez de oferta, em parte é um reflexo das regras que restringem a expansão do mercado imobiliário.

O problema vem se agravando desde o início da pandemia de covid, quando o Canadá reduziu as taxas de juros para reduzir os impactos da crise sanitária sobre a economia, medida que, ao diminuir o custo de endividamento, acabou estimulando a demanda.

Essa mesma equação foi observada em vários países, mas, conforme os dados da OCDE, o descolamento entre os preços de imóveis e a renda das famílias no Canadá é um dos mais dramáticos do mundo.

Promessa de campanha

Trudeau se comprometeu a buscar uma solução para o problema dos preços de moradia no Canadá durante sua campanha de reeleição no ano passado.

Além da proibição temporária para os consumidores estrangeiros, a proposta divulgada na quinta-feira (7) prevê bilhões para fomentar a construção de novos imóveis e lança novos programas de estímulo, como uma conta-poupança isenta de impostos para compradores de primeira viagem.

O premiê também discutiu a possibilidade de proibir determinados processos de licitação que favoreçam investidores (em detrimento daqueles que buscam o imóvel para de fato habitá-lo). Estatísticas indicam que, desde 2014, os imóveis para investimento representam cerca de um em cada cinco negociados no país.

