Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Serviço funciona das 8h às 17h, na av. Sepúlveda, esquina com a av. Mauá. Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA

O Sine Municipal realiza entrevistas nesta sexta-feira (18), para candidatos a três cargos com vagas disponíveis: conferente de loja, analista de Recursos Humanos e fiscal de prevenção de perdas. Os candidatos devem ter ensino médio completo e levar comprovação de experiência.

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer aos empregos, os interessados devem ter consigo a carteira de trabalho e comprovante de residência.

Empresas

Para ofertar vagas de trabalho, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá gratuitamente as informações necessárias sobre vagas e cadastro.

