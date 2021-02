Porto Alegre Sine Municipal tem 24 vagas de pedreiro para contratação imediata

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Há também outras vagas cadastradas. Foto: Alex Rocha/PMPA

Empresa do setor de construção civil está com 24 vagas para pedreiro abertas para contratação imediata nesta quinta-feira (4). Interessados podem retirar a carta de encaminhamento na unidade do Sine Municipal de Porto Alegre, das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda com avenida Mauá. Há também outras vagas cadastradas, entre elas para auxiliar de produção.

O Sine Municipal oferece agendamento eletrônico para atendimento. Retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro-desemprego podem ser marcadas pelo link https://agendamento.procempa.com.br/?orgao=SINE.

O atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue normalmente. É mais uma opção para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas ou a ida cedo da manhã até a unidade.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

Confira todas as vagas disponíveis:

Serralheiro – 1;

Instalador de alarme – 1;

Jardineiro – 1;

Operador de caldeira – 2;

Auxiliar de logística – 1;

Auxiliar de produção – 3;

Motorista de entrega – 1;

Pedreiro – 24;

Vendedor porta a porta – 2;

Carpinteiro – 1;

Ferreiro armador – 1.

