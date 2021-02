Geral Sine Municipal tem 24 vagas de pedreiro para contratação imediata

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Há oportunidades de empregos em várias funções. Foto: Alex Rocha/PMPA

Empresa do setor de construção civil está com 24 vagas para pedreiro abertas para contratação imediata. Interessados podem retirar a carta de encaminhamento na unidade do Sine Municipal, das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda com avenida Mauá. Há também outras vagas cadastradas, entre elas para auxiliar de produção.

O Sine Municipal oferece agendamento eletrônico para atendimento. Retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro-desemprego podem ser marcadas pelo link https://agendamento.procempa.com.br/?orgao=SINE.

O atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue normalmente. É mais uma opção para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas ou a ida cedo da manhã até a unidade.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

Confira todas as vagas disponíveis:

Serralheiro – 1

Instalador de alarme – 1

Jardineiro – 1

Operador de caldeira – 2

Auxiliar de logística – 1

Auxiliar de produção – 3

Motorista de entrega – 1

Pedreiro – 24

Vendedor porta a porta – 2

Carpinteiro – 1

Ferreiro armador – 1

