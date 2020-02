Notas Capital Sine oferece 95 oportunidades de emprego nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Para quem está à procura de emprego, 95 vagas de trabalho estarão abertas no Sine Municipal de Porto Alegre a partir desta quarta-feira, 12, até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para Pedreiro, com nove vagas.

