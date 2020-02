Notas Capital Sorteio dos boxes do Brechocão ocorrerá nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

A Diretoria Geral de Direitos Animais (DGDA) fará nesta quinta-feira, 13, às 10h, o sorteio que definirá as 30 vagas para os boxes do evento Brechocão, em Porto Alegre, entre os 37 inscritos. O sorteio é aberto ao público e acontecerá na sala de reuniões da Unidade de Saúde Animal Victória, na Estrada Bérico José Bernardes, 3489, parada 19, Lomba do Pinheiro.

