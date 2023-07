Acontece Colégio Sinodal Prado e escola de futebol RGM Academy formam parceria inovadora pelo esporte e educação em Gravataí

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

A RGM Academy ministra aulas de futebol no Sinodal Prado duas vezes por semana, após as atividades da grade curricular obrigatória. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Colégio Sinodal Prado está em Gravataí desde 2021, com a missão de levar a marca e a qualidade de ensino da Rede Sinodal para a Região Metropolitana de Porto Alegre. A instituição atende 450 estudantes, desde o jardim de infância até o ensino médio. Neste dois anos, o Sinodal Prado tem mantido a identidade da rede, apostando na excelência do conteúdo e nas atividades esportivas como diferenciais. Além do vôlei, do atletismo e do basquete, esportes em que os colégios Sinodal têm tradição, a instituição inova oferecendo aulas complementares de futebol com especialistas, em uma parceria com a RGM Academy, escola fundada pelos atletas e ex-jogadores do Grêmio Rodrigo Galatto e Marcelo Grohe.

A RGM Academy, que também tem sede em Gravataí, ministra aulas no Sinodal Prado duas vezes por semana, após as atividades da grade curricular obrigatória. Treinadores da RGM preparam os meninos a partir dos cinco anos, utilizando a metodologia desenvolvida por Galatto e Grohe para dominar a bola e as habilidades sociais necessárias para ser parte de um time e lidar com vitórias e derrotas. Hoje, dezenas de alunos participam dos treinos. O projeto fez tanto sucesso que alguns até passaram a treinar no próprio centro de treinamento da RGM Academy, em busca do alto rendimento.

Em visita à Rede Pampa, o diretor do Sinodal Prado, Tiago Becker, e o sócio-fundador da RGM, Rodrigo Galatto, contaram que a parceria surgiu a partir da crença compartilhada de que o esporte exerce papel fundamental na formação das crianças e adolescentes. “O esporte desenvolve capacidades que são importantes no ambiente acadêmico e fora dele. Como valorizamos muito isso, apostamos nessa atuação conjunta com a RGM Academy, que realiza esse trabalho tão bem. Assim, temos certeza de que ambas as competências vão crescer”, explicou Tiago Becker.

O entendimento das atividades esportivas como um dos pilares estruturantes da educação é tão forte no Sinodal Prado que a instituição está investindo na construção de um ginásio poliesportivo. Assim, os estudantes poderão continuar praticando os esportes ofertados pela instituição mesmo durante os dias de chuva e frio. A RGM Academy também aposta na qualidade das estruturas para oferecer o melhor treinamento possível aos alunos: “Temos diversas quadras, vestiários, salas de fisioterapia… Tudo o que é preciso para atender desde os iniciantes até quem quer se profissionalizar, incluindo a Escola de Goleiros”, contou Galatto.

O Colégio Sinodal Prado recebe crianças e adolescentes de toda a Região Metropolitana. “Nosso desafio é levar o diferencial da Rede Sinodal para essa região e nos tornarmos uma referência para a comunidade local. Estamos buscando entender as necessidades das pessoas, sempre entregando um ensino de alto nível”, disse o diretor da instituição. Considerado uma “escola-campus”, o colégio está situado em um terreno de quatro hectares, com mais de 10 mil m2 de área construída. Com projetos inovadores também no ensino de línguas e tecnologia, o Sindonal Prado vem se consolidando como um fomentador do desenvolvimento de Gravataí.

