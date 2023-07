Acontece Panvel é patrocinadora do Circuito de Corridas Unimed SC

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Rede de farmácias prepara ações especiais para a primeira etapa do circuito, que acontece no domingo (16), em Itajaí. Foto: Vanessa Amando Foto: Vanessa Amando

Chegou a hora do aquece para o Circuito de Corridas Unimed SC, que este ano conta com o patrocínio da Panvel. A primeira etapa acontece no próximo domingo (16), em Itajaí, com largada prevista para às 7h30 no Centreventos Itajaí – Marejada (Av. Beira Rio 303, Centro). A participação reforça o compromisso da marca com a promoção da saúde e bem-estar das comunidades onde está inserida.

Serão 17 corridas até dezembro, sendo que 14 delas irão passar por municípios catarinenses onde a Panvel está presente com lojas físicas. As modalidades principais de cada etapa incluem corrida curta de 5 km e o “longão” de 10 km.

Para este primeiro percurso, a rede está preparando uma série de ações especiais para os corredores e público em geral. Durante o trajeto, haverá um pit stop com distribuição de água mineral Panvel aos corredores, que no final ainda poderão receber na tenda da rede kits com água de coco e barrinha de cereal da linha Nutrabem. Os participantes que forem até o espaço da Panvel ainda ganharão flyers para trocar por kits de produtos da marca em uma das três lojas de Itajaí.

A Panvel aproveitará o momento para incentivar os cuidados preventivos com a saúde, tão importantes para ficar tudo bem. Para isso, haverá uma equipe de profissionais do Panvel Clinic realizando exames gratuitamente à população, com serviços de aferição de glicemia e pressão arterial.

Sobre o circuito

O desejo de promover mudanças positivas na vida das pessoas foi o que motivou a Unimed a criar o Circuito de Corridas Unimed, que em 2023 chega à sua 9ª edição. Os eventos são voltados a todos os públicos: desde os iniciantes até os corredores mais experientes. O propósito é incentivar a superação dos próprios desafios e inspirar a mudança de hábitos, promovendo o esporte mais democrático e acessível para todos: a corrida. Mais informações no site: https://circuitodecorridaunimed.com.br/#etapas

2023-07-13