Campanha do Agasalho da Rede UniSuper vai até o dia 21 de julho

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Lojas de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Gravataí e Novo Hamburgo estão recebendo doações de roupas, cobertores e calçados em bom estado de conservação Foto: Divulgação Lojas de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Gravataí e Novo Hamburgo estão recebendo doações de roupas, cobertores e calçados em bom estado de conservação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Quem ainda não aderiu à Campanha do Agasalho tem até o dia 21 de julho para passar em uma loja da Rede UniSuper e fazer a sua doação de roupas, cobertores e calçados para quem mais precisa. Até esta data, as unidades da Rede disponibilizarão caixas coletoras para receber as doações e, posteriormente, distribuí-las a entidades sociais parceiras, prefeituras e Defesa Civil.

“Toda doação é bem-vinda, mas ressaltamos a importância de as peças estarem em um bom estado de conservação para que de fato possam ajudar quem está precisando de agasalho para enfrentar o inverno”, diz a gerente de Recursos Humanos da Rede UniSuper, Mayara Milani, que lidera a iniciativa.

As roupas, cobertores e calçados doados serão entregues às seguintes entidades parceiras: LBV (Legião da Boa Vontade), em Porto Alegre; Prefeitura Municipal e Defesa Civil, em Canoas; Projeto Empregos, em São Leopoldo; Paróquia Cristo Rei, em Gravataí; e AEVAS (Associação Evangélica de Ação Social), em Novo Hamburgo.

Sobre a Rede UniSuper

A Rede UniSuper foi criada no ano 2000 a partir da união de um grupo de empresas familiares gaúchas que sempre atuaram no ramo de supermercados. Em 2021, após um processo de fusão e reorganização societária, cinco famílias deste grupo, que detinham o controle acionário, unificaram as suas operações para dar origem a uma única companhia.

A Rede UniSuper conta, hoje, com mais de dois mil funcionários que trabalham nas suas 22 lojas próprias e em 17 operações licenciadas localizadas em 12 cidades gaúchas. Consolidada como uma rede muito próxima ao mercado gaúcho, a UniSuper oferece preço justo e atendimento diferenciado, tendo a qualidade e a variedade de produtos como as suas marcas registradas.



2023-07-13