Rio Grande do Sul ERS-474 terá desvio liberado nesta sexta-feira em Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A rota alternativa foi preventivamente bloqueada devido ao acúmulo d’água provocado pelas fortes chuvas Foto: EGR A rota alternativa foi preventivamente bloqueada devido ao acúmulo d’água provocado pelas fortes chuvas. (Foto: EGR) Foto: EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) prevê liberar às 12h desta sexta-feira (14), o desvio provisório construído para agilizar o tráfego de veículos no quilômetro 3 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, litoral norte do Rio Grande do Sul.

Neste momento, as equipes técnicas da EGR aguardam a chuva parar e o nível d’água baixar para dar início aos trabalhos e, assim, restabelecer o uso do desvio, construído há duas semanas após a ponte que ligava o segmento viário ser completamente destruída pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado.

A rota alternativa foi preventivamente bloqueada por volta das 19h da última quarta-feira (12), devido ao acúmulo d’água provocado pelas fortes chuvas, o que impede a circulação dos usuários no momento.

Enquanto isso, motorista podem utilizar desvios e rotas alternativas:

– Para quem se desloca da BR-290 em direção a Santo Antônio da Patrulha, os desvios estão sendo feitos pela Rua Alzemiro Silva de Oliveira e pela Av. Afonso Porto Emerim até o centro do município.

– Para quem vem no sentido contrário, o desvio está sendo feito pela rua Cap. José Machado da Silva ou pela ERS-030, no centro de Santo Antônio da Patrulha, até a Av. Afonso Porto Emerim. Do quilômetro 1 ao 6, está sendo permitido somente o acesso ao local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/motoristas-deverao-ter-atencao-na-ers-474-que-tera-desvio-liberado-nesta-sexta-feira-em-santo-antonio-da-patrulha/

ERS-474 terá desvio liberado nesta sexta-feira em Santo Antônio da Patrulha

2023-07-13