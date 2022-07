Rio Grande do Sul Sinplast-RS completa 40 anos de fundação nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Sindicato e Braskem realizarão jantar comemorativo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (06), o Sinplast-RS completa seus 40 anos de fundação. Para comemorar a data, o Sindicato e a Braskem realizarão um jantar na Fiergs, que reunirá representantes de indústrias associadas, autoridades e parceiros da primeira e segunda geração da cadeia produtiva do plástico. Sob o tema Plástico Preserva, o evento festejará também os 40 anos do Polo Petroquímico de Triunfo.

Na ocasião, acontecerá a outorga do Prêmio Sinplast-RS Attilio Bilibio 2022 a ex-presidentes do Sindicato que, em conjunto com a entidade, atuaram para o desenvolvimento e a competitividade das indústrias do segmento transformador do plástico.

São eles: Sérgio Mendes Ribeiro; Lourdes Sasso Bilibio, esposa de Attilio Bilibio (In Memoriam); Marcia Cordoniz, esposa de César Rangel Cordoniz (In Memoriam); Hugo Doormann; Jorge Cardoso; Alfredo Schmitt e Edilson Deitos.

