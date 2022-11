Esporte “Sinto que veremos o Brasil vitorioso novamente”, diz Pelé sobre a Copa do Mundo do Catar

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Pelé também recordou que fez parte da equipe que conquistou a primeira Copa para o Brasil Foto: Reprodução/Twitter Pelé também recordou que fez parte da equipe que conquistou a primeira Copa para o Brasil. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O ex-jogador Pelé afirmou, nas redes sociais, que está confiante de que a Seleção Brasileira conquistará o hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar. O Rei do Futebol completou 82 anos no dia 23 de outubro.

“São apenas mais dez dias até a Copa do Mundo e eu mal posso esperar para ver nossa seleção entrar em campo. Podem até achar que estou confiante demais, mas sinto que veremos o Brasil vitorioso novamente”, afirmou Edson Arantes do Nascimento na quinta-feira (10).

Pelé também recordou que fez parte da equipe que conquistou a primeira Copa para o Brasil, em 1958, na Suécia. Considerado o melhor jogador de futebol da história, ele também participou das campanhas vitoriosas de 1962 e 1970.

“Na última vez que eu usei a camisa da Seleção Brasileira, nós inauguramos as três estrelas sobre o escudo. Agora, já temos cinco. Mal posso esperar para ver essa camisa com seis estrelas”, disse o ex-craque.

A Copa do Catar iniciará no dia 20 deste mês, com a partida entre os donos da casa e o Equador. A Seleção Brasileira entrará em campo no dia 24, a partir das 16h (horário de Brasília), em jogo contra a Sérvia pelo Grupo G da competição.

