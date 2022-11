Rio Grande do Sul Empresário morre após ser atingido por pedra arremessada por caminhão em rodovia no interior do RS

Por Marcelo Warth | 11 de novembro de 2022

A pedra perfurou o para-brisa da caminhonete em que a vítima viajava Foto: Divulgação A pedra perfurou o para-brisa da caminhonete em que a vítima viajava. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um empresário de 35 anos morreu após ser atingido por uma pedra na ERS-223, em Ibirubá, no Noroeste do Estado. Ele viajava como passageiro de uma caminhonete.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a pedra foi arremessada pelo rodado de um caminhão durante uma ultrapassagem. O objeto atravessou o para-brisa da caminhonete e atingiu a vítima, moradora de Coxilha.

A tragédia ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (10). O motorista da caminhonete não se feriu. A prefeitura de Coxilha lamentou a morte do empresário, do ramo de pneus, e decretou luto oficial de três dias.

“O município de Coxilha manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Lucas Mendes de Souza. Lucas investia em Coxilha, onde era empresário e atuava no ramo de pneus. Haverá luto oficial de três dias, a contar desta data. A Administração Municipal de Coxilha se solidariza com os familiares e expressa as mais sinceras condolências”, afirmou a prefeitura em nota divulgada após o acidente.

