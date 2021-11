Rio Grande do Sul Sistema de Avaliação da Educação Básica será aplicado de 16 de novembro a 10 de dezembro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

O exame também permite avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação

Alunos de Educação Infantil e do Ensino Fundamental responderão provas do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) de 2021 entre 16 de novembro e 10 de dezembro no Rio Grande do Sul.

A ação é realizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e visa avaliar e diagnosticar a qualidade da Educação Básica brasileira. Além disso, a avaliação gera dados e indicadores que subsidiam a elaboração e o monitoramento das políticas educacionais do país.

A coordenadora de avaliações institucionais da Seduc, responsável pelo Saeb no Estado, Salete Albuquerque, destaca a importância da participação dos estudantes. “Este é o principal instrumento de avaliação da qualidade do ensino que temos no país. As notas, juntamente com os dados do fluxo escolar, resultam no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A colaboração das nossas escolas é fundamental”, explica.

Esta edição terá a participação amostral de turmas de escolas da Educação Infantil, por meio de questionários, a aplicação amostral de provas de Língua Portuguesa e Matemática para turmas do 2º ano do Ensino Fundamental e de provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para turmas de 9º ano do Ensino Fundamental.

Neste ano, também serão aplicados os questionários eletrônicos para diretores, secretários municipais de Educação e professores ou auxiliares de sala da Educação Infantil.

O Saeb é aplicado a cada dois anos e permite produzir indicadores educacionais de regiões, unidades da federação e, quando possível, de municípios e escolas do Brasil. O exame também permite avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada nos diversos níveis governamentais.

