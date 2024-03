Economia Sistema de energia registra novo recorde de consumo em um mês no Brasil

Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Onda de calor influenciou no resultado; pico de demanda chegou a 102.478 MW Foto: Reprodução Onda de calor influenciou no resultado; pico de demanda chegou a 102.478 MW. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A rede nacional de energia registrou um novo recorde de consumo, informou o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) neste domingo (17) no Brasil. Às 14h37 da sexta-feira (15), o SIN (Sistema Interligado Nacional) registrou um pico de demanda de 102.478 MW. A carga média do dia também foi recorde, a 91.338 MWmed.

E o calor não deu trégua nem na última sexta-feira do verão. Segundo o ONS, o consumo elevado foi influenciado pelo clima, enquanto o país passa por mais uma onda de calor.

“Desde novembro de 2023, o SIN vem registrando sucessivos recordes na demanda instantânea de carga, em função das ondas de calor”, disse o Operador Nacional em nota sobre o resultado.

Os recordes anteriores foram registrados em 14 de novembro de 2023, com pico de 101.475 MW; e no dia 07 de fevereiro de 2024; 101.860 MW. De acordo com a Climatempo, a atual onda de calor deve durar até o fim do verão, no dia 20 de março, levando as temperaturas a até 5ºC acima da média.

O ONS estima que a demanda por energia elétrica deve ser 5,7% maior na semana entre os dias 16 e 22 de março em relação ao ano anterior.

